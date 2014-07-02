Tact-Klasse
NT-Sauger mit patentiertem Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten bei konstant hoher Saugkraft – auch bei großen Feinstaubmengen. Mit kräftigen Luftstößen reinigt sich der Filter von selbst. Tact-Sauger erfüllen somit die hohen Ansprüche von Anwendern auf Baustellen und in Handwerksbetrieben.
Aus Erfahrung besser
In unserer Produktfamilie Nass-/Trockensauger steckt unsere jahrzehntelange Erfahrung. Und die von vielen professionellen Anwendern. Wir haben die neuen NT Tact gemeinsam mit Handwerkern, Industrie-Anwendern, Fahrzeugaufbereitern und anderen Berufsgruppen entwickelt. Damit Sie für jeden Zweck einen einsatzgerechten NT Tact haben.
Alles eine Frage des Tact
Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact- System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 kg Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt.
Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L
Sauggut: Mineralstaub Kategorie A
Temperatur: Raumtemperatur
Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung
Testergebnis der maximal einsaugbaren Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss:
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Wettbewerber A: 19 kg
Wettbewerber B: 10 kg
So robust kann praktisch sein
Innovation beginnt im Kopf. Unsere neuen Nass-/Trockensauger Tact ermöglichen Ihnen mit dem zentral platzierten EASY!-Operation-Schalter die bequeme Einknopfbedienung der verschiedenen Funktionen und Betriebsarten.
Auf dem flachen Behälterkopf mit gummierter Stellfläche und Verzurröse können Sie Werkzeugkästen und andere Dinge verrutschsicher abstellen und sicher fixieren.
Für Baustellen optimal ausgerüstet
Weil es auf Baustellen auch mal rustikal zugeht, haben wir unsere NT Tact mit robusten, verstärkten Behältern mit Bumper, Griffen und großen, stabilen Metalllenkrollen mit Bremse ausgestattet.
Freie Bahn für große Leistung
Bei unseren Tact-Saugern sind Saugschläuche mit echten 35 Millimeter Innendurchmesser (DN 35) Standard. Dieser größere Innendurchmesser bringt einen noch höheren Luftdurchsatz und reduziert die Gefahr von Verstopfungen beim Aufsaugen von grobem Schmutz.
Flach, geschützt und immer richtig
Alle neuen Tact-Sauger haben Filtergehäuse für Flachfaltenfilter. Sie können den alten Filter staubfrei entnehmen. Der Filter ist immer korrekt eingelegt und das Filtermedium und die Dichtung sind geschützt. Zudem sind unsere Tact-Sauger alle nach Staubklasse L zertifiziert, d.h. mit einem Staubabscheidegrad von 99 % nach EN 60335-2-69. Sie werden staunen, was das das auf Ihrer Baustelle bedeutet.
