Tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten stellen hohe Anforderungen an Handwerker und Equipment. Unser Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te wird diesen Anforderungen in bester Weise gerecht. Der kompakte Feinstaubexperte garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter mit robusten Metalllenkrollen und Bumper sowie dem bewährten Filterabreinigungssystem Tact unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei. Handwerker und auch andere Anwender schätzen die leichte Bedienbarkeit und die einfache Auswahl des Saugprogramms mittels eines neuentwickelten Drehschalters sowie die stufenlose Regelung der Drehzahl. Das Gerät ist komplett mit dem neu entwickelten und stark verbesserten Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Dank der Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit mit Elektrowerkzeugen erleichtert.