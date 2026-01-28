Unser ergiebiger, saurer VehiclePro Felgenreiniger RM 800 überzeugt mit höchster und gleichzeitig materialschonender Wirksamkeit bei der Fahrzeugreinigung. Er eignet sich für SB-Waschplätze sowie die Verwendung mit Sprühgeräten bei der Nutzfahrzeugwäsche und bildet dabei einen aktiven Reinigungsschaum, der typische Verschmutzungen wie Bremsstäube, Reifenabrieb, Kalkflecken oder aggressive Ablagerungen von Winterstreusalz schnell und sicher entfernt. Seine materialschonenden Eigenschaften schützen nicht nur die Felgen von Pkw und Nfz, sondern greifen unbeschichtete Betonböden oder Radmulden aus Edelstahl auch nicht an. Die Inhaltsstoffe des Standardreinigers sind zu 90 Prozent biologisch abbaubar – enthaltene Tenside gemäß EEC 648/2004. Mit einer Reinigungsleistung von rund 400 Felgen pro Liter ist der VehiclePro Felgenreiniger RM 800 zudem sehr ergiebig und wirtschaftlich.