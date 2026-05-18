Der CV 30/2 Bp, mit 3 Liter Behältervolumen, ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für die professionelle Reinigung aller Teppich- und Hartflächen. Dank der automatischen Bodenerkennung passt er sich perfekt an den Bodenbelag an. Die leistungsstarke Bürste reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf. Durch seine besonders geringe Unterfahrhöhe reinigt der kompakte und wendige Akku-Bürstsauger mühelos unter Betten und übrigem Mobiliar. Damit eignet er sich ideal für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie. Ein weiteres Plus: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden per Fußschalter durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Sehr anwenderfreundlich konzipiert, verfügt der kabellose Bürstsauger CV 30/2 Bp über einen innovativen Handgriff: Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und LED-Display mit Anzeige der Akkurestlaufzeit. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Version der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich.