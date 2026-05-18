CV 30/2 Bp
Erster professioneller Akku-Bürstsauger für alle Teppich- und Hartflächen: der CV 30/2 Bp. Mit automatischer Bodenerkennung, geringer Unterfahrhöhe und Bürstenreinigungsfunktion.
Der CV 30/2 Bp, mit 3 Liter Behältervolumen, ist der erste akkubetriebene Bürstsauger für die professionelle Reinigung aller Teppich- und Hartflächen. Dank der automatischen Bodenerkennung passt er sich perfekt an den Bodenbelag an. Die leistungsstarke Bürste reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf. Durch seine besonders geringe Unterfahrhöhe reinigt der kompakte und wendige Akku-Bürstsauger mühelos unter Betten und übrigem Mobiliar. Damit eignet er sich ideal für Reinigungskräfte in der Gebäudereinigung oder der Hotellerie. Ein weiteres Plus: die schnelle und hygienische Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion. Von der Bürstenwalze aufgenommene Haare werden per Fußschalter durchtrennt und die Reste anschließend automatisch abgesaugt. Sehr anwenderfreundlich konzipiert, verfügt der kabellose Bürstsauger CV 30/2 Bp über einen innovativen Handgriff: Ein-/Ausschalter, eco!efficiency-Modus und LED-Display mit Anzeige der Akkurestlaufzeit. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Version der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu erwerben sind. Ein hochwirksamer HEPA-14-Filter ist optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Automatische BodenerkennungAutomatische Anpassung der Reinigungsleistung an die jeweilige Oberfläche. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf Textil- und Hartflächen.
Bürstenwalzen-Selbstreinigungsfunktion per FußschalterVon der Bürste aufgenommene Haare werden durchtrennt und abgesaugt. Schnelle, effektive Reinigung der Bürstenwalze, ohne diese zu entnehmen. Kontaktlose und damit besonders hygienische Reinigung der Bürstenwalze.
Multifunktionaler, innovativer Griff mit LED-DisplayMit ergonomisch angebrachtem Ein-/Ausschalter. Mit eco!efficiency-Modus: verlängert Akkulaufzeit, reduziert Arbeitsgeräusch. LED-Display mit praktischer Anzeige der Akkurestlaufzeit.
Kompakte Bauweise mit sehr geringer Unterfahrhöhe
- Der flexible Bürstsauger kann flach auf dem Boden ausgerichtet werden.
- Erlaubt das mühelose Saugen unter Betten und anderem Mobiliar.
36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform
- Kompatibel mit allen 36 V Kärcher Battery Power+-Akkus und Battery Power-Akkus.
- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Vakuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftmenge (l/s)
|34
|Nennleistung (W)
|420
|Schalldruckpegel (dB(A))
|64
|Behälterinhalt (l)
|3
|Arbeitsbreite (cm)
|30
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 50 (6,0 Ah) Power-Modus: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 67 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 47 (7,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|6,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Härtegrad Bürstenwalze: Mittelweich
- Anzahl Bürstenwalze: 1 Stück
- Farbe Bürstenwalze: Schwarz
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
Ausstattung
- Material Filtertüte: Vlies
Videos
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
CV 30/2 Bp Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.