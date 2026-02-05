Der robuste Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp bietet hervorragende Saugleistung und entfernt Staub und Schmutz effektiv. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie gewährleistet eine konstant hohe Saugleistung. Kabellos, kompakt und wendig ist der Sauger ideal für Spot Cleaning in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung. Dank uneingeschränkter Bewegungsfreiheit eignet er sich auch perfekt zur Treppenreinigung. Der integrierte HEPA-13-Filter sorgt für höchste Hygienestandards. Die Saugkraft ist in 3 Stufen regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger für Polster und verschiedene Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und ist nachhaltig. Er lässt sich schnell und hygienisch entleeren – ohne direkten Kontakt mit Schmutz. Mit den leistungsstarken Kärcher 18-Volt-Akkus erzielt der Sauger ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. Eine praktische Halterung sorgt dafür, dass die mitgelieferte Fugendüse stets griffbereit ist. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Eine große Auswahl an Düsen und Zubehör (DN 35) ist optional erhältlich.