Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter,  Boden- und Fugendüse.

Der leistungsstarke Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp bietet eine hervorragende Saugleistung. Er ist ausgestattet mit einer Fugendüse und einer aktiven Bodendüse für die gründliche Reinigung aller Bodenarten und textiler Flächen. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Dank des kabellosen, kompakten Designs und seiner Wendigkeit und Vielseitigkeit ist er ideal für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung – perfekt für Spot Cleaning und aufgrund seiner uneingeschränkten Bewegungsfreiheit auch für Treppen geeignet. Der integrierte HEPA-13-Filter erfüllt höchste Hygienestandards. Der LVS 1/2 Bp ist einfach zu bedienen: Die Saugkraft ist 3-stufig regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Boden- zum Handstaubsauger für Polster und unterschiedliche Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und lässt sich hygienisch entleeren. Dank leistungsstarker Kärcher 36-Volt-Akkus erzielt der Sauger exzellente Reinigungsergebnisse. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Merkmale und Vorteile
Akkusauger LVS 1/2 Bp: Professional-Qualität: besonders robust und langlebig
Einzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung. Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit. Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.
Akkusauger LVS 1/2 Bp: Hervorragende Reinigungsleistung
Bedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl. Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und langer Akkubetrieb dank 36-V-Akku.
Akkusauger LVS 1/2 Bp: Hochwirksamer HEPA-13-Filter
Für höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück. Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
Flexible Reinigung: 3 Betriebsmodi zur Auswahl
  • Power-Modus, Standard-Modus oder eco!efficiency-Modus.
  • Bedarfsgerechte Wahl der Saugkraft je nach Reinigungszweck.
  • eco!efficiency-Modus: nachhaltig und verlängert die Akkulaufzeit.
Praktischer Schmutzbehälter
  • Keine Filtertüten nötig: nachhaltig und spart unnötige Kosten.
  • Lässt sich schnell und leicht ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleeren.
  • Transparenter Behälter macht den Füllgrad immer sichtbar.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
  • Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge und Oberflächen.
  • Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger.
  • Ideal auch zur Reinigung von Treppen.
Aktive Bodendüse mit 25 cm Breite
  • Zur Tiefenreinigung von textilen Flächen.
  • Reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf.
  • Ebenso geeignet zur gründlichen Reinigung von Hartflächen aller Art.
Wandhalterung
  • Platzsparend und einfach zu verstauen.
  • Sichere Aufbewahrung des Saugers.
  • Jederzeit griffbereit.
FlexoMate-Halterung
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
  • Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
  • Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
  • Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l) 0,35
Behältermaterial Kunststoff
Schalldruckpegel (dB(A)) 72
Luftmenge (l/s) 15
Nennleistung (W) 350
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 1
Laufzeit je Akkuladung (/min) eco!efficiency-Modus: / ca. 80 (5,0 Ah) Power-Modus: / ca. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / ca. 40 (2,5 Ah) Power-Modus: / ca. 14 (2,5 Ah)
Ladestrom (A) 2,5
Farbe Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 186 x 250 x 1150

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Anzahl Saugrohre: 1 Stück
  • Aktive Bodendüse
  • Fugendüse
  • Motorschutzfilter
  • HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
  • Wandhalterung

Ausstattung

  • eco!efficiency-Modus
Anwendungsgebiete
  • Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
  • Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
  • Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
  • Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
  • Speziell zur gründlichen Fahrzeuginnenreinigung
