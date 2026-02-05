LVS 1/2 Bp
Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.
Der leistungsstarke Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp bietet eine hervorragende Saugleistung. Er ist ausgestattet mit einer Fugendüse und einer aktiven Bodendüse für die gründliche Reinigung aller Bodenarten und textiler Flächen. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Dank des kabellosen, kompakten Designs und seiner Wendigkeit und Vielseitigkeit ist er ideal für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung – perfekt für Spot Cleaning und aufgrund seiner uneingeschränkten Bewegungsfreiheit auch für Treppen geeignet. Der integrierte HEPA-13-Filter erfüllt höchste Hygienestandards. Der LVS 1/2 Bp ist einfach zu bedienen: Die Saugkraft ist 3-stufig regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Boden- zum Handstaubsauger für Polster und unterschiedliche Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und lässt sich hygienisch entleeren. Dank leistungsstarker Kärcher 36-Volt-Akkus erzielt der Sauger exzellente Reinigungsergebnisse. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
Merkmale und Vorteile
Professional-Qualität: besonders robust und langlebigEinzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung. Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit. Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.
Hervorragende ReinigungsleistungBedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl. Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und langer Akkubetrieb dank 36-V-Akku.
Hochwirksamer HEPA-13-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück. Zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019.
Flexible Reinigung: 3 Betriebsmodi zur Auswahl
- Power-Modus, Standard-Modus oder eco!efficiency-Modus.
- Bedarfsgerechte Wahl der Saugkraft je nach Reinigungszweck.
- eco!efficiency-Modus: nachhaltig und verlängert die Akkulaufzeit.
Praktischer Schmutzbehälter
- Keine Filtertüten nötig: nachhaltig und spart unnötige Kosten.
- Lässt sich schnell und leicht ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleeren.
- Transparenter Behälter macht den Füllgrad immer sichtbar.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge und Oberflächen.
- Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger.
- Ideal auch zur Reinigung von Treppen.
Aktive Bodendüse mit 25 cm Breite
- Zur Tiefenreinigung von textilen Flächen.
- Reinigt tiefenwirksam die Fasern von Textilböden und richtet sie sichtbar auf.
- Ebenso geeignet zur gründlichen Reinigung von Hartflächen aller Art.
Wandhalterung
- Platzsparend und einfach zu verstauen.
- Sichere Aufbewahrung des Saugers.
- Jederzeit griffbereit.
FlexoMate-Halterung
- Platzsparend und einfach zu verstauen.
- Sichere Aufbewahrung des Saugers.
- Jederzeit griffbereit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|0,35
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Schalldruckpegel (dB(A))
|72
|Luftmenge (l/s)
|15
|Nennleistung (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / ca. 80 (5,0 Ah) Power-Modus: / ca. 28 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / ca. 40 (2,5 Ah) Power-Modus: / ca. 14 (2,5 Ah)
|Ladestrom (A)
|2,5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|186 x 250 x 1150
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Anzahl Saugrohre: 1 Stück
- Aktive Bodendüse
- Fugendüse
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
- Wandhalterung
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
Anwendungsgebiete
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
- Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
- Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
- Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
- Speziell zur gründlichen Fahrzeuginnenreinigung
Zubehör
Alle Produkte, die mit dem Akku kompatibel sind
