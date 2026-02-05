Der leistungsstarke Akku-Trockensauger LVS 1/2 Bp bietet eine hervorragende Saugleistung. Er ist ausgestattet mit einer Fugendüse und einer aktiven Bodendüse für die gründliche Reinigung aller Bodenarten und textiler Flächen. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Dank des kabellosen, kompakten Designs und seiner Wendigkeit und Vielseitigkeit ist er ideal für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung – perfekt für Spot Cleaning und aufgrund seiner uneingeschränkten Bewegungsfreiheit auch für Treppen geeignet. Der integrierte HEPA-13-Filter erfüllt höchste Hygienestandards. Der LVS 1/2 Bp ist einfach zu bedienen: Die Saugkraft ist 3-stufig regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Boden- zum Handstaubsauger für Polster und unterschiedliche Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und lässt sich hygienisch entleeren. Dank leistungsstarker Kärcher 36-Volt-Akkus erzielt der Sauger exzellente Reinigungsergebnisse. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.