Aufstehen gegen Staub und Schmutz: Dank 2 gegenläufiger Bürstenwalzen und dem praktischen Seitenbesen macht der flexible Aufsteh-Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack die Reinigung von textilen Bodenbelägen und Hartflächen aller Art schnell und effizient. Zum Absaugen kleinerer Flächen, unter Möbeln oder in Ecken integriert das Gerät standardmäßig einen ausziehbaren Saugschlauch mit Saugrohr sowie eine Kombibodendüse und Kleindüsen. Im Lieferumfang enthaltene HEPA-13-Filterbeutel und Abluftfilter sowie der Akku und das Ladegerät sorgen dafür, dass der CV 60/1 RS Bp Rack direkt einsatzbereit ist.