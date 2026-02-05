Bis zu 60 Minuten hocheffektiver Teppichreinigung am Stück ermöglicht der leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku unserer Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp. Dies entspricht einer Flächenleistung von bis zu 1.800 Quadratmetern mit nur einer Akkuladung. Der Teppichkehrer ist dabei besonders zur Reinigung von Nadelvlies und kurzem Velours geeignet. Da die Hauptkehrwalze des Geräts optimal auf unterschiedlichste Teppicharten zu justieren ist, kann es problemlos auch auf Schlingenteppichen und langem Velours eingesetzt werden. Die präzise Einstellung verhindert zudem Beschädigungen des Teppichs und reduziert den Walzenverschleiß. So bietet die CVS 65/1 Bp bereits bei der ersten Überfahrt Reinigungsergebnisse eines Teppichbürstsaugers und eignet sich dank des geringen Arbeitsgeräuschs von 56 dB(A) auch für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen. Darüber hinaus verfügt sie über ein 2-stufiges Filtersystem bestehend aus einem Vorfilter und einem PTFE-beschichteten Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M für staubarmes Arbeiten, einen Seitenbesen zum Reinigen von Ecken und Kanten sowie große Räder. Ladegerät und Akku sind nicht Teil des Lieferumfangs.