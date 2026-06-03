Unser Trockensauger T 10/1 Adv zeichnet sich durch Nachhaltigkeit, erstklassige Saugleistung, Langlebigkeit, umfassendes Zubehör und ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat¹⁾ werden schon von Anfang an Ressourcen geschont und der Energiebedarf wird gesenkt. Da der T 10/1 Adv bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise ist, eignet er sich hervorragend für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 10 Litern. Durch den bequemen, klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch transportiert werden. Des Weiteren ist er langlebig und robust – wie auch Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und die großen Laufräder. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit direkt am T 10/1 Adv verstaut werden. Im Lieferumfang des T 10/1 Adv ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.