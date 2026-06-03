Der Trockensauger T 15/1 Adv von Kärcher steht für Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, hervorragende Saugleistung und ultraleisen Betrieb. Außerdem überzeugt er durch Robustheit, umfassendes Zubehör und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits bei der Herstellung zu 45 Prozent aus Rezyklat¹⁾ werden Ressourcen geschont, und der Energiebedarf wird gesenkt. Der saugstarke T 15/1 Adv zeichnet sich durch geräuscharmen Betrieb (52 dB[A]) aus und ist so ultraleise, dass er für Daytime Cleaning und an lärmsensiblen Orten jederzeit eingesetzt werden kann. Der Sauger ist wendig und kippsicher, der Behälter umfasst 15 Liter. Er verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion für einen ergonomischen, körpernahen Transport. Außerdem ist er äußerst langlebig und robust – wie auch das Fahrgestell, das Gehäuse, der Bumper und die großen Laufräder. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Der Lieferumfang des T 15/1 Adv umfasst zahlreiches Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.