Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen,Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.