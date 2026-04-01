Die netzbetriebene Scheuermaschine BD 17/5 C eignet sich dank kompakter Abmessungen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) besonders für den Einsatz in Bereichen, in denen für klassische Reinigungsautomaten kein Platz bleibt und teuer von Hand gereinigt werden muss. Das Gehäuse der Maschine besteht aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Scheibenbürste und Padtreibteller lassen sich binnen Sekunden problemlos wechseln. Seitlich zugängliche Bedienelemente garantieren eine schnelle und komfortable Handhabung. Dank der beiden Handgriffe kann die 5 Kilogramm leichte Maschine sicher geführt werden. Mithilfe des Rotationsgeschwindigkeitsreglers (0 - 450 U/min) lässt sich die Maschine optimal an die jeweilige Reinigungssituation anpassen. Grundreinigen, Kristallisieren oder Polieren von Hartflächen und Shampoonieren von teppichbelegten Flächen gelingen schnell und gründlich. Gerade bei der Treppenreinigung spart das gleichzeitige Reinigen von horizontalen und vertikalen Flächen spürbar Zeit, Kraft und Kosten. Die BD 17/5 C verhilft insbesondere in der gewerblichen oder kommunalen Gebäudereinigung zu mehr Effizienz im Reinigungsprozess. Zubehör muss je nach Bedarf dazu bestellt werden.