Puzzi 10/2 Adv
Serienmäßig mit 240-mm-Teppichbodendüse, Entschäumer-Dosierung, RM-Staufach und Anschluss für den Power-Waschkopf PW – das Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/2 Adv für höhere Flächenleistung.
Der professionelle Waschsauger Puzzi 10/2 Adv von Kärcher hat eine sehr gute Rücksaugleistung, ermöglicht hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Mit Hilfe eines optional erhältlichen Power-Waschkopfes und dessen rotierender Bürstenwalze wird die Flächenleistung erhöht und Reinigungsleistung intensiviert. Die integrierte Entschäumer-Dosierung verhindert besonders beim Spülen shampoonierter Teppichböden eine übermäßige Schaumbildung im Schmutzwassertank. Die robuste Bauweise des Puzzi 10/2 Adv sorgt für eine lange Lebensdauer und eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Bodendüse transparent gehalten. Enthalten sind: 240-mm-Teppichbodendüse, Anschluss für Power-Waschkopf PW, Staufach für RM-Tabs, ergonomischer Tragegriff und Kabelhaken.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende Reinigungsleistung
- Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen.
- Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung.
- Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
Professional-Qualität: ausgesprochen robust und langlebig
- Effiziente Pumpe mit hoher Lebensdauer.
- Leistungsstarke Turbine mit hervorragender Rücksaugleistung.
Umfangreiches Set zur Teppichreinigung
- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.
Integrierter Anschluss für Power-Waschkopf PW
- Power-Waschkopf sorgt für eine höhere Flächenleistung.
- Rotierende Bürstenwalze zur Aufrichtung der Teppichfasern.
- Intensivere Reinigung von Teppichen und textilen Bodenbelägen.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten
- Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
- Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
- 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen.
Integrierte Entschäumer-Dosierung
- Ideal beim Spülen shampoonierter Teppiche und textilen Bodenbelägen.
- Verhindert eine übermäßige Schaumbildung im Schmutzwassertank.
Integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs
- Tabs sind immer griffbereit und feuchtigkeitsgeschützt.
- Verlustsichere Aufbewahrung auch beim Transport.
- Ermöglicht eine bedarfsgerechte Dosierung.
Kabelhaken
- Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
- Praktisch und kabelschonend.
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Integrierte Saugrohraufnahme mit Bodendüse im Tragegriff.
- Einfach und komfortabel zu transportieren und aufzubewahren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|30 - 45
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprühmenge (l/min)
|2
|Sprühdruck (bar)
|2
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|10 / 9
|Leistung Turbine (W)
|1250
|Leistung Pumpe (W)
|80
|Spannung (V)
|220 - 240
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|11,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|705 x 320 x 435
Lieferumfang
- Steckdose für Profi-Waschkopf: PW 30/1
- Reinigungsmittel: RM 760 Tabs, 2 Stück
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Staufach für RM-Tabs
- Kabelhaken
- Bodendüse: 240 mm
- Sprüh-/Saugpistole
- D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück
Ausstattung
- Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse
- Düsenmundstück: Bodendüse, Gelb
Videos
Anwendungsgebiete
- Zur Tiefenreinigung von Teppichen und textilen Bodenbelägen
- Zur Zwischenreinigung und der gezielten Fleckbehandlung von Teppichböden
- Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
Puzzi 10/2 Adv Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
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