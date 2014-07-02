Der professionelle Waschsauger Puzzi 10/2 Adv von Kärcher hat eine sehr gute Rücksaugleistung, ermöglicht hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Mit Hilfe eines optional erhältlichen Power-Waschkopfes und dessen rotierender Bürstenwalze wird die Flächenleistung erhöht und Reinigungsleistung intensiviert. Die integrierte Entschäumer-Dosierung verhindert besonders beim Spülen shampoonierter Teppichböden eine übermäßige Schaumbildung im Schmutzwassertank. Die robuste Bauweise des Puzzi 10/2 Adv sorgt für eine lange Lebensdauer und eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger oder im Hotel- und Gaststättengewerbe. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Bodendüse transparent gehalten. Enthalten sind: 240-mm-Teppichbodendüse, Anschluss für Power-Waschkopf PW, Staufach für RM-Tabs, ergonomischer Tragegriff und Kabelhaken.