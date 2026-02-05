Robust, langlebig, leistungsstark und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp. Mit diesem mobilen Akku-Sprühextraktionsgerät, das gleichzeitig als Waschsauger, Spotter und Fleckensauger dient, können Sie ganz einfach frische oder angetrocknete Flecken von Textilien wie Polsterstühlen, Sofa, Fahrzeugsitzen und vielem mehr entfernen. Das Puzzi 2/1 Bp beseitigt mit hervorragender Rücksaugleistung alle Flecken im Handumdrehen und sorgt damit für kurze Trocknungszeiten. Dank seiner kompakten Bauweise, seines geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs kann das Gerät problemlos mit nur einer Hand transportiert werden. Für beste Ergebnisse bei der Fleckentfernung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: Polsterdüse, Sprüh-/Saugschlauch, separate Behälter für Frisch- und Schmutzwasser und integrierte Zubehöraufbewahrung. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.