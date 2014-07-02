Das Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 ist mit 66 dB (A) der leiseste Nasssauger seiner Art und ideal für geräuscharmes Reinigen. Mit 30 l Frischwasserkapazität und 350 mm Bodendüse eignet sich das innovative Sprühextraktionsgerät besonders für die Reinigung großer Textilflächen. Großer Wert wurde bei der Gerätekonzeption auf ergonomisches, ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten gelegt. Das EASY-Operation-Bedienkonzept und das ergonomische Upright-Konzept erleichtern die Handhabung enorm. Dank leicht verständlicher Piktogramme entfallen lange Einlernphasen. Der Schmutzwasserbehälter ist entnehmbar, Griff und Geometrie des Tanks sind auf einen ergonomischen Transport ausgelegt. Der Behälter lässt sich leicht reinigen und ist damit auch zum Befüllen des Frischwassertanks geeignet. Die kurze Einrichtungsdauer spart Zeit und Kosten. Das Gerät bietet eine bis zu 30 % schnellere Trocknungszeit als der Wettbewerb. Dazu trägt auch die flexible Sauglippe bei, die stets einen optimalen Saugwinkel garantiert. Puzzi 30/4 ist – auch liegend mit gefülltem Frischwassertank – leicht transportierbar und dank großer Bockräder zudem sehr treppengängig.