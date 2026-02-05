Weltweit einmalig, robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert dieses Puzzi mit herausragenden Leistungen und maximaler Bewegungsfreiheit bei der Reinigung von Polstern und textilen Flächen beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Fahrzeuginnen- oder Gebäudereinigung. Dabei ist dieses Puzzi ausgesprochen leise, sodass es auch bei Publikumsverkehr eingesetzt werden kann, und ist dank des ergonomischen Tragegriffs problemlos mit nur einer Hand transportierbar. Für beste Ergebnisse bei der Tiefenreinigung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: extra kurze Polsterdüse, Sprühsaugschlauch, 2-in-1-Behälter für Frisch- und Schmutzwasser, integrierte Zubehöraufbewahrung und vieles mehr. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.