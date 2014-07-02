Einfaches Handling, beeindruckende Leistung: Der Power-Waschkopf PW 30/1 für unseren Waschsauger Puzzi 10/2 überzeugt auf ganzer Linie. Schnell anstelle der Bodendüse angebracht, sorgt er mit Effizienz für noch bessere und schnellere Reinigungsergebnisse. In nur einem Arbeitsschritt wird damit die Reinigungslösung auf den Teppich gesprüht, mit einer rotierenden Bürstenwalze eingebürstet und schließlich die komplette Schmutzflotte abgesaugt. So kann einerseits die Reinigungsleistung nochmals deutlich gesteigert, insbesondere aber auch die Flächenleistung des Puzzi 10/2 um bis zu 35 Prozent erhöht werden.