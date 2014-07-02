Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flusen und Schmutzpartikel gleich bei der Reinigung aufgenommen. Der Teppich ist bereits nach 20 Minuten wieder trocken und begehbar. Durch die kompakte Bauart des Geräts ist auch die Anwendung bei Publikumsverkehr möglich. Mit einer Flächenleistung bis zu 600 m² eignet sich die BRS 43/500 C auch zur Auffrischung größerer Flächen.