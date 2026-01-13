BP 3 Home
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
Zubehör
BP 3 Home Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
Auszeichnungen
BestOF Heimwerker Praxis 2020
Unser Hauswasserwerk wurde von den Lesern der DIY Zeitschrift "Heimwerker Praxis" zum "Werkzeug des Jahres 2020" gewählt.
Testsieger mit der Note 1,3
Die BP 3 Home wurde mit der Note 1,3 Testsieger des DIY-Magazins Heimwerker Praxis beim Vergleichstest mit fünf Hauswasserwerken der Oberklasse.