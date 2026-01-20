T 7/1 Classic
Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment. Zubehöre, Reinigungsmittel und Betriebsanleitungen sind jedoch noch verfügbar.> Zum aktuellen Sortiment wechseln.
Zubehör
T 7/1 Classic Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.
LEICHT, STARK, LEISE!
Der innovative Trockensauger T 7/1 Classic ist die ideale Lösung für alle Gebäudereiniger, die oft den Einsatzort wechseln und erfüllt auch die besonderen Bedürfnisse für Hotel, Gastronomie und Einzelhandel.
Der neue T 7/1 Classic:
- Leichtgewicht: nur 3,5 kg.
- Der T 7/1 Classic lässt sich einfach transportieren – das spart Kraft und schont die Gesundheit.
- Hohe Saugleistung: 230 mbar.
Effektiv und stark – die hohe Saugleistung spart Zeit und löst jedes Reinigungsproblem.
- Kaum hörbar: nur 63 dB(A).
Der geringe Geräuschpegel ermöglicht den Einsatz in geräuschsensiblen Bereichen – und das zu jeder Tageszeit.
- Die Verarbeitung: robust und stabil.
Dank der soliden Bauweise lässt sich der T 7/1 Classic ohne Schäden lagern und transportieren – das erhöht die Lebensdauer und senkt die Kosten.
- Der Preis: unschlagbar.
Die geringen Anschaffungskosten garantieren, dass sich das Gerät schnell rechnet.
Leichtgewicht
Das geringe Gewicht, die starke Saugleistung und der günstige Preis machen den neuen Trockensauger T 7/1 Classic zu einem unverzichtbaren Arbeitsgerät für Gebäudereiniger, die oft den Einsatzort wechseln. Zusammen mit dem Zubehör erfüllt der robuste Sauger auch die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.
Der neue Trockensauger T 7/1 Classic - der Leichteste seiner Klasse.