Leichtgewicht

Das geringe Gewicht, die starke Saugleistung und der günstige Preis machen den neuen Trockensauger T 7/1 Classic zu einem unverzichtbaren Arbeitsgerät für Gebäudereiniger, die oft den Einsatzort wechseln. Zusammen mit dem Zubehör erfüllt der robuste Sauger auch die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie und Einzelhandel.

Der neue Trockensauger T 7/1 Classic - der Leichteste seiner Klasse.