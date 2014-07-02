Der EPA-Filter, der für den Waschsauger DS 6, die Scheuersaugmaschine BR 45/22 und den Saugroboter KIRA CV 50 von Kärcher geeignet ist, schützt den Anwender zuverlässig vor winzigen Schwebeteilchen wie Staubpartikeln oder Allergenen aus der kondensierten Feuchtluft, indem er diese wirkungsvoll zurückhält. Beim Einsatz von Waschsaugern fungiert er zudem als Motorschutzfilter und verhindert das Eindringen von schädlicher Feuchtigkeit in den Motor des Geräts. Dank seines weichen Gummirands lässt der Filter sich mühelos auffächern und unter fließendem Wasser ausspülen.