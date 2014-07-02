Flachfaltenfilter
Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein.
Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein. Zudem zeichnet sich der Filter durch einen hohen Staub-Rückhaltegrad aus und ist durch seinen flexiblen Aufbau einfach zu reinigen.
Merkmale und Vorteile
Filtermaterial
- ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel
- Hoher Staubrückhaltegrad
Flexibler Aufbau
- Einfach zu reinigen
Kompakter Aufbau
- Große Filterfläche auf kleinstem Raum
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Braun
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|205 x 75 x 73