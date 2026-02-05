Dank der bei jedem Wetter gut ablesbaren Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus bietet die Kärcher Hochdruckpistole G 120 Q deutlich mehr Kontrolle bei der Reinigung. Die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie der Reinigungsmittelmodus können bequem durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellt werden. Die mit Quick Connect-Anschluss ausgestattete Pistole eignet sich für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3.