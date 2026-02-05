G 120 Q Pistole

Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.

Dank der bei jedem Wetter gut ablesbaren Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus bietet die Kärcher Hochdruckpistole G 120 Q deutlich mehr Kontrolle bei der Reinigung. Die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie der Reinigungsmittelmodus können bequem durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellt werden. Die mit Quick Connect-Anschluss ausgestattete Pistole eignet sich für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3.

Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3
  • Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbare, manuelle Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus
  • Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
  • Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 432 x 42 x 216