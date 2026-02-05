Parkettdüse
Die Kärcher Parkettdüse mit weichen Borsten für die schonende Reinigung von Parkett und anderen empfindlichen Hartböden.
Die Parkettdüse mit weichen Borsten für eine schonende Reinigung von Hartböden wie Parkett und Laminat sowie Kork, PVC, Linoleum und Fliesen.
Merkmale und Vorteile
Geeignetes Zubehör für die Kärcher Staubsauger VC 2 und VC 3
Parkettdüse mit weichen Borsten
- Für eine sanfte und schonende Reinigung von Hartböden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|301 x 115 x 178
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Sensible Oberflächen