Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.

Die rotierende Rohrreinigungsdüse ist ideal für die umweltfreundliche, vorbeugende Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an der gesamten Rohrinnenseite wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Rotierende Rohrreinigungsdüse: Rotierende Hochdruckstrahlen
Rotierende Hochdruckstrahlen
360°-Reinigungseffekt an der gesamten Rohrinnenseite. Vorbeugende Unterhaltsreinigung zur Vermeidung von Verstopfungen.
Rotierende Rohrreinigungsdüse: Optimierte Düsenform
Optimierte Düsenform
Kantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Kompaktes Design für maximale Bewegungsfreiheit.
Rotierende Rohrreinigungsdüse: Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
Effektive und schnelle Lösung von Rohrblockaden.
Aus langlebigem Messing und Edelstahl
  • Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen

Technische Daten

Abmessungen (L × B × H) (mm) 27 x 15 x 15
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Rohre
  • Fallrohre
  • Abflüsse