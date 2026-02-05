Rotierende Rohrreinigungsdüse
Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
Die rotierende Rohrreinigungsdüse ist ideal für die umweltfreundliche, vorbeugende Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an der gesamten Rohrinnenseite wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Rotierende Hochdruckstrahlen360°-Reinigungseffekt an der gesamten Rohrinnenseite. Vorbeugende Unterhaltsreinigung zur Vermeidung von Verstopfungen.
Optimierte DüsenformKantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Kompaktes Design für maximale Bewegungsfreiheit.
Kraftvolle Reinigung mit HochdruckEffektive und schnelle Lösung von Rohrblockaden.
Aus langlebigem Messing und Edelstahl
- Lange Haltbarkeit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|27 x 15 x 15
Anwendungsgebiete
- Rohre
- Fallrohre
- Abflüsse