Für eine starke Performance: Die 3-lagigen Vliesfilterbeutel, passgenau entwickelt für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery sind extrem reißfest und überzeugen durch hohen Staubrückhalt und optimaler Saugleistung. Ebenfalls hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel bei Einsaugen von feuchtem Schmutz. Im Lieferumfang sind 4 Beutel enthalten.