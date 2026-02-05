Vliesfilterbeutel KFI 117
Konzipiert für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: der 3-lagige Vliesfilterbeutel für lang anhaltende Saugkraft und hohen Staubrückhalt.
Für eine starke Performance: Die 3-lagigen Vliesfilterbeutel, passgenau entwickelt für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery sind extrem reißfest und überzeugen durch hohen Staubrückhalt und optimaler Saugleistung. Ebenfalls hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel bei Einsaugen von feuchtem Schmutz. Im Lieferumfang sind 4 Beutel enthalten.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery
Reißfestes Vliesmaterial, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung
Dreilagiges Vliesmaterial für optimalen Staubrückhalt und optimale Saugleistung
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|550 x 100 x 120
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz