La lanza pulverizadora conecta todos los modelos KHB y OC 6-18 y sus accesorios con conexión Quick Connect. Facilita un trabajo ergonómico y la distancia protege contra las salpicaduras de agua. La lanza pulverizadora es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18. Para la aplicación se necesitan accesorios con conexión Quick Connect, por ejemplo, la MJ 24 Multi Jet.