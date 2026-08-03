Lanza pulverizadora
Para la conexión de la limpiadora de media presión Kärcher y de accesorios con conexión Quick Connect. Compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18.
La lanza pulverizadora conecta todos los modelos KHB y OC 6-18 y sus accesorios con conexión Quick Connect. Facilita un trabajo ergonómico y la distancia protege contra las salpicaduras de agua. La lanza pulverizadora es compatible con todos los modelos KHB y OC 6-18. Para la aplicación se necesitan accesorios con conexión Quick Connect, por ejemplo, la MJ 24 Multi Jet.
Características y ventajas
Conexión de accesorios KHB y OC 6-18 de Kärcher con conexión Quick Connect
- Trabajo ergonómico y amplia protección contra las salpicaduras de agua.
Código de colores en la conexión de bayoneta
- Clara diferenciación de los accesorios de limpiadoras de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|384 x 40 x 37