MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5
Multi Power Jet con 5 tipos de chorro: chorro de detergente, chorro de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho de presión reducida. La elección del chorro adecuado se realiza a través de un cómodo giro.
La Multi Power Jet ofrece 5 tipos de chorro en una sola lanza pulverizadora: chorro de detergente, chorro plano de alta presión, boquilla rotativa, chorro concentrado y chorro plano ancho con reducción de la presión. La elección del chorro adecuado se efectúa fácilmente mediante un cómodo giro. Así, ya no es necesario realizar un cambio complejo de la lanza pulverizadora. Esta herramienta versátil para la casa, el jardín y el vehículo es idónea para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 3 a K 5, no obstante, no es compatible con las series Smart Control, Power Control y Full Control.
Características y ventajas
Cinco tipos de chorro
- 5 en 1 gracias a los 5 tipos diferentes de chorro en un solo tubo pulverizador.
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Se adapta bien a la mano
- Mejor manejo.
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|447 x 57 x 57
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas
RECAMBIOS MP 145 Multi Power Jet para K 3 a K 5
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.