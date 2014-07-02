Soporte para manguera y tubo pulverizador VA﻿

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Soporte para manguera y tubo pulverizador para brindar un almacenamiento práctico y seguro de la manguera de alta presión o el tubo pulverizador en la pared. Este soporte para el montaje en pared es de acero inoxidable.

Especificaciones

Características técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,7