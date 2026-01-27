T 350 limpiadora de superficies T-Racer
Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies sin salpicaduras. Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Asa para la limpieza vertical.
Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin-jet permite retirar la suciedad de superficies grandes. Comparado con la limpieza con lanza pulverizadora, permite un ahorro de casi la mitad del tiempo. Además, la cubierta protege eficazmente al usuario y al entorno frente a las salpicaduras de agua. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El limpiador de superficies T-Racer T 350 ofrece un ajuste de presión sin escalonamientos. De ese modo, pueden limpiarse según las necesidades tanto las superficies duras (por ejemplo, piedra u hormigón) como las superficies más delicadas (por ejemplo, madera). El asa ergonómica permite limpiar de forma óptima incluso superficies verticales como puertas de garajes. El limpiador de superficies T-Racer T 350 es apto para todas las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K 2 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Protección contra salpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Ajuste de la presión
- Ajuste sin escalonamientos de la presión para cada tarea de limpieza.
- Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Puertas de garajes
- Fachadas de casas pequeñas
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
Accesorios
RECAMBIOS T 350 limpiadora de superficies T-Racer
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.