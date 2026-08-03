Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2

Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 505 x 40 x 40
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