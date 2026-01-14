Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"
Soporte portamanguera con un enrollador de mangueras desmontable y posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con un amplio equipamiento.
Soporte portamanguera compacto. El soporte portamanguera Premium ya montado HR 7.315 Kit 1/2" para aplicaciones móviles y fijas es ideal para el riego de jardines y superficies de pequeño y mediano tamaño. Gracias a la amplia variedad de opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en el mismo lugar. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras desmontable (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, amplio compartimento de almacenamiento para guardar los guantes, las tijeras y las palas de jardinería, etc. (incluido el soporte de pared), manguera PrimoFlex® de 1/2"y 15 m, boquilla, tres conectores de mangueras estándar, un conector de mangueras estándar con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2, así como una posibilidad de fijación adicional para lanzas de riego. Porque regar con Kärcher es recurrir al riego inteligente.
Características y ventajas
1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop
Manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in
3 conectores de mangueras estándar
Enrollador de mangueras extraíble (2 en 1)
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Ya montado
Accesorio de sujeción para rociadores o lanzas terminales de manguera
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Amplio compartimento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
Capacidad: 30 m de manguera de 1/2", 20 m de manguera de 5/8" o 12 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|290 x 460 x 510
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- KHP 2 Car
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7
RECAMBIOS Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2"
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.