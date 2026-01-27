CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA, 10l
Detergente básico líquido de secado rápido para la limpieza de revestimientos de suelo textiles, muebles tapizados o asientos de automóvil. Los olores molestos desaparecen y la higiene aumenta.
Nuestro detergente de secado rápido CarpetPro RM 767 OA, de aplicación inmediata, se seca hasta un 50 % más rápido que otros detergentes básicos y, por tanto, es ideal para zonas muy transitadas en la limpieza de edificios profesional. El agente sin fosfatos para la extracción mediante pulverización en un solo paso puede utilizarse con nuestros lava-aspiradores Puzzi, así como con nuestros equipos de limpieza de alfombras (BRC). Permite volver a utilizar rápidamente las superficies, disuelve de forma fiable los restos de aceite, grasa y minerales, absorbe olores penetrantes como los de humo de tabaco o grasa de fritura y mejora la higiene de tapicerías y revestimientos de suelos. Estas propiedades hacen que el detergente de secado rápido CarpetPro RM 767 OA sea ideal para limpiar moquetas, muebles tapizados o asientos de coche, así como otros revestimientos textiles de vehículos.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|6,4
|Peso (kg)
|10,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Campos de aplicación
- Tratamiento del coche
- Superficies textiles