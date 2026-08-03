Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 1l

Detergente para suelos FloorPro CA 50 C: detergente para limpieza manual de suelos duros y flexibles. Adecuado también para superficies brillantes y muebles. Con certificación Ecolabel de la UE.

Gracias a su formulación especialmente respetuosa con el medio ambiente y con los usuarios, el limpiador FloorPro CA 50 C eco!perform de Kärcher, altamente concentrado y sin exigencias de etiquetado, impresiona por su poder de limpieza suave y eficaz, su alta eficiencia y su amplia gama de aplicaciones. Este limpiador de suelos con agradable aroma a cítricos es apto para todas las superficies resistentes al agua y al alcohol, incluidos los suelos de descarga electroestática y los revestimientos de piedra calcárea blanda, como el mármol. Elimina eficazmente huellas, polvo, suciedad de emisiones y residuos de grasa ligeros. Este detergente con muy baja formación de espuma está diseñado para la limpieza de mantenimiento tanto con equipos como con fregadora-aspiradora. El limpiador sostenible FloorPro CA 50 C eco!perform está certificado de acuerdo con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE y ha sido galardonado con la etiqueta ecológica de la República de Austria.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 12
pH 8
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 366 x 232 x 298
Propiedades
  • Concentrado universal para limpieza de suelos
  • Elimina las huellas de pisadas, el polvo y la suciedad de las emisiones
  • Excelente efecto limpiador en todas las superficies duras y flexibles resistentes al agua y al alcohol
  • Sin marcas incluso en superficies muy brillantes
  • También es adecuado para la limpieza de muebles y otros enseres
  • Evita el reensuciamiento rápido
  • Agradable y fresco aroma a cítricos
  • Lleva la etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel)
Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 1l
Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 1l
Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 1l
Detergente para suelos FloorPro CA 50 C Eco eco!perform, 1l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
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  • Limpieza de suelos y superficies
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