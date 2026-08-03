La fórmula altamente humectante del limpiador FloorPro Multi RM 756 de Kärcher ofrece una gran cantidad de ventajas para la limpieza de mantenimiento con equipos o manual, cuidadosa y en profundidad, de todos los suelos y superficies resistentes al agua, duros y elásticos (ESD). Gracias a la combinación especial de tensioactivos, este versátil detergente también es especialmente adecuado para superficies hidrófobas, como revestimientos de suelo de PUR. Además de asegurar un extraordinario rendimiento de limpieza al absorber eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad mineral, garantiza un secado uniforme, sin marcas y rápido. El limpiador FloorPro Multi RM 756 forma poca espuma para un uso eficiente del volumen del depósito de las fregadoras-aspiradoras y deja una fragancia agradable y duradera después de la limpieza. La elevada seguridad de uso de este producto altamente concentrado sin exigencias de etiquetado es otra ventaja para los profesionales de limpieza de edificios.