FloorPro limpiador para gres cerámico fino RM 753, 10l
El especialista en baldosas de gres cerámico. El limpiador sin tensioactivos elimina eficazmente las manchas de grasa, aceite y minerales sin alterar las propiedades antideslizantes de la baldosa.
Tanto para la limpieza de mantenimiento como para la limpieza en profundidad, el limpiador para gres cerámico fino FloorPro RM 753 es siempre la elección ideal para baldosas de gres cerámico sin esmaltar y de poro abierto. No solo elimina sin esfuerzo las manchas de grasa, aceite y minerales, sino que su fórmula sin tensioactivos ni enzimas también evita eficazmente el reensuciamiento rápido y garantiza además una fragancia agradable y fresca. Este detergente ligeramente alcalino y poco espumoso puede utilizarse tanto manualmente como con una fregadora-aspiradora. Kärcher recomienda el método de 1 paso para la limpieza de mantenimiento y el método de 2 pasos para la limpieza en profundidad. La elevada seguridad de uso de este limpiador sin exigencias de etiquetado es otra ventaja para los profesionales de limpieza de edificios. En caso necesario, FloorPro RM 753 también es adecuado para separadores de aceite.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|10,5
|Peso (kg)
|11,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|12,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 188 x 307
Propiedades
- Potente detergente básico para baldosas de gres cerámico muy sucias
- Disuelve el aceite, la grasa y la suciedad mineral
- Muy buena humectación
- Formulación con baja formación de espuma
- Muy rentable
- Olor agradable y fresco
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
- Sin tensioactivos ni enzimas
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Equipos compatibles
Productos actuales
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 110 R Classic Bp +D75
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc+ D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 300 R I D + SB right
- B 300 RI Bp + SB
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+R55
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos