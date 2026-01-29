Tanto para la limpieza de mantenimiento como para la limpieza en profundidad, el limpiador para gres cerámico fino FloorPro RM 753 es siempre la elección ideal para baldosas de gres cerámico sin esmaltar y de poro abierto. No solo elimina sin esfuerzo las manchas de grasa, aceite y minerales, sino que su fórmula sin tensioactivos ni enzimas también evita eficazmente el reensuciamiento rápido y garantiza además una fragancia agradable y fresca. Este detergente ligeramente alcalino y poco espumoso puede utilizarse tanto manualmente como con una fregadora-aspiradora. Kärcher recomienda el método de 1 paso para la limpieza de mantenimiento y el método de 2 pasos para la limpieza en profundidad. La elevada seguridad de uso de este limpiador sin exigencias de etiquetado es otra ventaja para los profesionales de limpieza de edificios. En caso necesario, FloorPro RM 753 también es adecuado para separadores de aceite.