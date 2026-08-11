Powerbuse 40°, 080
Jet plat pour un grand rendement surfacique – convient aux surfaces fragiles.
La Powerbuse à angle de jet de 40° génère un jet plat qui offre une grande efficacité surfacique et permet le traitement des surfaces fragiles.
Spécifications
Données techniques
|Taille de buse ( )
|80
|Angle (°)
|40
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|argent
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