Attacco intercambiabile auto & moto per spazzola WB 130
Pulizia perfetta di auto e moto. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.
Per una pulizia delicata di auto e moto. In morbida microfibra, fissato al disco della spazzola con una chiusura a strappo. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Può essere lavato separatamente in lavatrice fino a 60 °C. Per tutte le dropulitrici K2-K7.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativo accessorio in microfibra con chiusura a velcro
- Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
- L'accessorio è di nuovo pronto all'uso rapidamente e grande sforzo.
Pulizia particolarmente delicata
- Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|75% poliestere, 25% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|119 x 119 x 52
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.