Attacco intercambiabile auto & moto per spazzola WB 130

Pulizia perfetta di auto e moto. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.

Per una pulizia delicata di auto e moto. In morbida microfibra, fissato al disco della spazzola con una chiusura a strappo. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Può essere lavato separatamente in lavatrice fino a 60 °C. Per tutte le dropulitrici K2-K7.

Caratteristiche e vantaggi
Innovativo accessorio in microfibra con chiusura a velcro
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
  • L'accessorio è di nuovo pronto all'uso rapidamente e grande sforzo.
Pulizia particolarmente delicata
  • Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 75% poliestere, 25% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 119 x 119 x 52
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.