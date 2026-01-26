Spazzola rotante WB 130

Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le dropulitrici K2-K7.

In combinazione con l'attacco universale intercambiabile, la spazzola rotante WB 130 di Kärcher è particolarmente adatta a superfici come vernice, vetro o plastica. La potente rotazione assicura una pulizia efficace e profonda. La spazzola di lavaggio è dotata di una leva di sblocco per un cambio rapido e semplice dell'accessorio senza contatto con lo sporco e viene fornita con un coperchio trasparente per un'esperienza di pulizia impressionante. Se necessario, il detergente può anche essere usato e applicato con la spazzola collegata all'idropulitrice. La spazzola può essere utilizzata con tutte le idropulitrici Kärcher delle gamme da K 2 a K 7. I due accessori intercambiabili (attacco auto & moto e attacco casa & giardino), disponibili separatamente, sono particolarmente adatti a superfici delicate o resistenti.

Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
  • Pulizia comoda e confortevole.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
  • Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
  • Mani sempre pulite.
  • Possibilità di scegliere l'attacco giusto per le diverse applicazioni.
Applicazione del detergente con la spazzola collegata all'idropulitrice
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
  • Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Pista di setole integrata
  • Riduce gli spruzzi d'acqua e protegge sia l'utente che l'ambiente circostante.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
  • Collegamento al tubo da giardino, può essere usato senza idropulitrice.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 305 x 156 x 137

In caso di domande sul modello precedente, il WB 120, contattare uno dei nostri partner di assistenza o rivenditori Kärcher.

Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Serre
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Rivestimenti per balconi
  • Davanzali
