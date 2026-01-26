In combinazione con l'attacco universale intercambiabile, la spazzola rotante WB 130 di Kärcher è particolarmente adatta a superfici come vernice, vetro o plastica. La potente rotazione assicura una pulizia efficace e profonda. La spazzola di lavaggio è dotata di una leva di sblocco per un cambio rapido e semplice dell'accessorio senza contatto con lo sporco e viene fornita con un coperchio trasparente per un'esperienza di pulizia impressionante. Se necessario, il detergente può anche essere usato e applicato con la spazzola collegata all'idropulitrice. La spazzola può essere utilizzata con tutte le idropulitrici Kärcher delle gamme da K 2 a K 7. I due accessori intercambiabili (attacco auto & moto e attacco casa & giardino), disponibili separatamente, sono particolarmente adatti a superfici delicate o resistenti.