Spazzola rotante WB 130 Car&Bike

Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.

La spazzola rotante WB 130 Car & Bike è particolarmente adatta alla pulizia di auto e moto grazie alla sua morbida microfibra e offre un risultato di pulizia impressionante grazie alla sua copertura trasparente. La potente rotazione garantisce una pulizia efficace e profonda. L'innovativo e intercambiabile accessorio Car & Bike può essere cambiato rapidamente, facilmente e senza contatto con lo sporco grazie alla leva di sblocco. Grazie all'intelligente chiusura a strappo, la parte in tessuto dell'accessorio può essere rimossa dopo la pulizia e lavata in lavatrice a 60 °C. La spazzola di lavaggio rotante è adatta a tutte le idropulitrici della classe Kärcher da K 2 a K 7. All'occorrenza si può usare anche un detergente da applicare con la spazzola collegata all'idropulitrice. I due accessori intercambiabili (attacco universale e attacco casa & giardino), disponibili separatamente, sono adatti a tutte le superfici lisce e particolarmente adatte alle superfici resistenti.

Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
  • Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
  • Le mani rimangono sempre pulite.
  • Possibilità di scegliere l'attacco giusto per le diverse applicazioni.
Innovativo attacco in microfibra con chiusura a strappo, rimovibile e lavabile.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
  • L'accessorio è di nuovo pronto all'uso rapidamente e grande sforzo.
Pulizia particolarmente delicata
  • Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Applicazione del detergente con la spazzola collegata all'idropulitrice
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
  • Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Pista di setole integrata
  • Riduce gli spruzzi d'acqua e protegge sia l'utente che l'ambiente circostante.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
  • Collegamento al tubo da giardino, utilizzabile senza idropulitrice.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 75% poliestere, 25% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 305 x 156 x 137

In caso di domande sul modello precedente, il WB 120, contattare uno dei nostri partner di assistenza o rivenditori Kärcher.

Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
