Spazzola rotante WB 130 Car&Bike
Spazzola rotante con l'innovativo attacco rimovibile in microfibra: consente una pulizia delicata di auto e moto. Lavabile in lavatrice a 60 °C. Compatibile con tutte le idropulitrici K2-K7.
La spazzola rotante WB 130 Car & Bike è particolarmente adatta alla pulizia di auto e moto grazie alla sua morbida microfibra e offre un risultato di pulizia impressionante grazie alla sua copertura trasparente. La potente rotazione garantisce una pulizia efficace e profonda. L'innovativo e intercambiabile accessorio Car & Bike può essere cambiato rapidamente, facilmente e senza contatto con lo sporco grazie alla leva di sblocco. Grazie all'intelligente chiusura a strappo, la parte in tessuto dell'accessorio può essere rimossa dopo la pulizia e lavata in lavatrice a 60 °C. La spazzola di lavaggio rotante è adatta a tutte le idropulitrici della classe Kärcher da K 2 a K 7. All'occorrenza si può usare anche un detergente da applicare con la spazzola collegata all'idropulitrice. I due accessori intercambiabili (attacco universale e attacco casa & giardino), disponibili separatamente, sono adatti a tutte le superfici lisce e particolarmente adatte alle superfici resistenti.
Caratteristiche e vantaggi
Testina rotante
- Pulizia delicata ed efficiente.
Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio
- Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
- Le mani rimangono sempre pulite.
- Possibilità di scegliere l'attacco giusto per le diverse applicazioni.
Innovativo attacco in microfibra con chiusura a strappo, rimovibile e lavabile.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 ° C
- L'accessorio è di nuovo pronto all'uso rapidamente e grande sforzo.
Pulizia particolarmente delicata
- Ideale per la pulizia di superfici delicate come la vernice
Applicazione del detergente con la spazzola collegata all'idropulitrice
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Involucro trasparente
- Esperienza di pulizia grazie alla visibile tecnologia.
Pista di setole integrata
- Riduce gli spruzzi d'acqua e protegge sia l'utente che l'ambiente circostante.
Compatibile con l'adattatore per tubo da giardino
- Collegamento al tubo da giardino, utilizzabile senza idropulitrice.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|75% poliestere, 25% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|305 x 156 x 137
In caso di domande sul modello precedente, il WB 120, contattare uno dei nostri partner di assistenza o rivenditori Kärcher.
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.