Attacco intercambiabile casa & giardino per spazzola WB 130

Per una pulizia accurata di superfici resistenti intorno alla casa. Ideale per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.

Caratteristiche e vantaggi
Setole nere resistenti
  • Facile rimozione dello sporco ostinato.
Per le superfici intorno alla casa
  • Ideale per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo e plastica.
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 113 x 113 x 46
Aree di applicazione
  • Porte del garage
  • Pulizia di tetti e tettoie
  • Tende/tapparelle