Attacco intercambiabile casa & giardino per spazzola WB 130
Per una pulizia accurata di superfici resistenti intorno alla casa. Ideale per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo o plastica. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.
Caratteristiche e vantaggi
Setole nere resistenti
- Facile rimozione dello sporco ostinato.
Per le superfici intorno alla casa
- Ideale per la pulizia di superfici resistenti come pietra, metallo e plastica.
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|113 x 113 x 46
Aree di applicazione
- Porte del garage
- Pulizia di tetti e tettoie
- Tende/tapparelle