Attacco intercambiabile universale per spazzola WB 130
Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Per una gamma estremamente ampia di compiti di pulizia. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.
Caratteristiche e vantaggi
Morbide setole trasparenti
- Pulizia delicata ed efficiente.
Si usa ovunque
- Per tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|113 x 113 x 46
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Serre
- Porte del garage
- Tende/tapparelle
- Elementi dello schermo privacy
- Rivestimenti per balconi
- Davanzali