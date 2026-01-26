Attacco intercambiabile universale per spazzola WB 130

Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Per una gamma estremamente ampia di compiti di pulizia. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7.

Caratteristiche e vantaggi
Morbide setole trasparenti
  • Pulizia delicata ed efficiente.
Si usa ovunque
  • Per tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica.
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante WB 130.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 113 x 113 x 46
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Serre
  • Porte del garage
  • Tende/tapparelle
  • Elementi dello schermo privacy
  • Rivestimenti per balconi
  • Davanzali