Battery Power 4/25
La batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 2,5 Ah è adatta per l'uso in tutti i dispositivi Kärcher Battery Power da 4 V.
Durata della batteria eccezionalmente lunga e prestazioni al top: la batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 2,5 Ah vanta un semplice meccanismo di sblocco, che rende l'inserimento e la rimozione della batteria rapidi e senza sforzo, senza bisogno di attrezzi. Il tempo di funzionamento del dispositivo può essere esteso per tutto il tempo che desideri con batterie aggiuntive per la massima flessibilità durante l'uso. Il sistema di contatto e la protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX4 garantiscono un utilizzo sicuro, anche in dispositivi con correnti elevate. Le celle agli ioni di litio di alta qualità convincono grazie alle loro prestazioni costanti, impedendo l'autoscarica e l'effetto memoria (perdita di capacità a causa di frequenti scariche parziali). Un ulteriore vantaggio è l'area soft touch per una maneggevolezza ottimale per evitare scivolamenti durante la sostituzione della batteria. Lunga durata grazie alla condivisione della batteria: la batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 2,5 Ah è adatta a tutti i dispositivi che utilizzano il sistema di batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V, anche per dispositivi con due batterie.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria Kärcher da 4 V Batteria sostituibileAdatto a tutti i dispositivi a batteria Kärcher da 4 V. Anche per dispositivi che hanno requisiti di alimentazione più elevati e quindi necessitano di due batterie. Puoi prolungare l'autonomia del tuo dispositivo con una batteria aggiuntiva per una maggiore flessibilità e prontezza operativa in qualsiasi momento. Uso sostenibile ed economico della batteria per diversi dispositivi.
Potente cella agli ioni di litioLa batteria agli ioni di litio da 2,5 Ah garantisce una potenza costante evitando l'autoscarica e l'effetto memoria. Con connettore cella in rame per meno resistenza e più potenza.
Grado IPX4 - protetto dagli spruzzi d'acquaProtezione ottimale contro gli spruzzi d'acqua, quindi perfetta per l'uso in ambienti interni ed esterni. Involucro protetto dalla polvere, anticorrosione e meccanicamente protetto.
Meccanismo di sblocco con impugnatura morbida
- Sostituzione della batteria più rapida e semplice, senza bisogno di attrezzi.
- Comodo da rimuovere, senza scivolare grazie alle impugnature incassate.
Efficiente sistema di gestione della batteria
- Funzionamento con parametri di cella ottimali per le migliori prestazioni durante il processo di scarica e ricarica.
- Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.
- Maggiore durata della batteria.
Gestione della temperatura
- Massime prestazioni grazie all'efficiente concetto di calore residuo.
Sistema di contatto sicuro e di alta qualità con spina a cinque poli
- Massimo livello di sicurezza durante l'utilizzo e la ricarica del dispositivo.
- Lo stesso vale anche per correnti elettriche elevate.
Involucro robusto
- Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|Piattaforma batteria a 4 V
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|nominale 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacità (Ah)
|2,5
|Classe di protezione
|IPX4
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|97 x 30 x 37