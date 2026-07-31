Durata della batteria eccezionalmente lunga e prestazioni al top: la batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 2,5 Ah vanta un semplice meccanismo di sblocco, che rende l'inserimento e la rimozione della batteria rapidi e senza sforzo, senza bisogno di attrezzi. Il tempo di funzionamento del dispositivo può essere esteso per tutto il tempo che desideri con batterie aggiuntive per la massima flessibilità durante l'uso. Il sistema di contatto e la protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX4 garantiscono un utilizzo sicuro, anche in dispositivi con correnti elevate. Le celle agli ioni di litio di alta qualità convincono grazie alle loro prestazioni costanti, impedendo l'autoscarica e l'effetto memoria (perdita di capacità a causa di frequenti scariche parziali). Un ulteriore vantaggio è l'area soft touch per una maneggevolezza ottimale per evitare scivolamenti durante la sostituzione della batteria. Lunga durata grazie alla condivisione della batteria: la batteria intercambiabile Kärcher Battery Power da 2,5 Ah è adatta a tutti i dispositivi che utilizzano il sistema di batterie intercambiabili Kärcher Battery Power da 4 V, anche per dispositivi con due batterie.