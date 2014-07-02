Bocchetta manuale
Bocchetta manuale a spruzzo-estrazione. Per pulire a fondo sedili delle auto e mobili imbottiti. Ha un'ampiezza di lavoro di 110mm. Adatta per SE 4001 e SE 5.100.
Caratteristiche e vantaggi
Funzione di estrazione spray
- Per la pulizia in profondità nelle fibre
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|153 x 113 x 75
- Tappezzeria