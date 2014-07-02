Bocchetta manuale

Per pulire a fondo sedili delle auto e mobili imbottiti. Ha un'ampiezza di lavoro di 110mm

Bocchetta manuale a spruzzo-estrazione. Per pulire a fondo sedili delle auto e mobili imbottiti. Ha un'ampiezza di lavoro di 110mm. Adatta per SE 4001 e SE 5.100.

Caratteristiche e vantaggi
Funzione di estrazione spray
  • Per la pulizia in profondità nelle fibre
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 153 x 113 x 75
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Tappezzeria