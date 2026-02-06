Bocchetta Spray Extraction 2 in 1 XXL
L'ugello per il lavatappeto 2 in 1 XXL pulisce tappeti di medie dimensioni e tappezzerie più grandi con facilità e due volte più rapidamente di un ugello convenzionale.
L'innovativa bocchetta Kärcher 2 in 1 XXL, abbinata ai tubi di prolunga, consente di mantenere una postura rilassata ed eretta durante la pulizia di tappeti di medie dimensioni. Utilizzata sull'impugnatura, la bocchetta è in grado di pulire arredi morbidi di grandi dimensioni, sedie e molte altre superfici tessili con una velocità doppia rispetto a una bocchetta di aspirazione a spruzzo per tappezzeria convenzionale. La bocchetta di aspirazione a spruzzo XXL è quindi l'accessorio ideale per pulire senza fatica e in profondità le fibre di tappeti e superfici tessili in pochissimo tempo. Adatto per l'aspiratore a spruzzo Kärcher SE 3 Compact.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per l'idropulitrice a spruzzo Kärcher SE 3 Compact
Ugello extra largo
- Pulisce i mobili morbidi e i tappeti più grandi a una velocità doppia rispetto a una tradizionale bocchetta di aspirazione a spruzzo per tappezzeria.
- Per risultati di pulizia ideali in pochissimo tempo.
Funzione di estrazione spray
- Per una pulizia profonda di tutti i tipi di tappeti, tessuti e mobili imbottiti, fino alla fibra.
Finestra di visualizzazione trasparente
- Consente il controllo continuo del processo di pulizia durante il lavoro.
La collaudata tecnologia di aspirazione a spruzzo Kärcher
- Per risultati di pulizia ottimali.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso con imballo (kg)
|0,9
Aree di applicazione
- Tappeti
- Tappezzeria