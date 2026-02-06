L'innovativa bocchetta Kärcher 2 in 1 XXL, abbinata ai tubi di prolunga, consente di mantenere una postura rilassata ed eretta durante la pulizia di tappeti di medie dimensioni. Utilizzata sull'impugnatura, la bocchetta è in grado di pulire arredi morbidi di grandi dimensioni, sedie e molte altre superfici tessili con una velocità doppia rispetto a una bocchetta di aspirazione a spruzzo per tappezzeria convenzionale. La bocchetta di aspirazione a spruzzo XXL è quindi l'accessorio ideale per pulire senza fatica e in profondità le fibre di tappeti e superfici tessili in pochissimo tempo. Adatto per l'aspiratore a spruzzo Kärcher SE 3 Compact.