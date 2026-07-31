Bocchetta tergivetri per pulitori a vapore

Accessorio ideato per pulire con il vapore le superfici in vetro.

Accessorio ideato per pulire in profondità col vapore le superfici in vetro. Questo accessorio rende i pulitori a vapore Kärcher ancora più versatili, garantendo vetri e specchi puliti e brillanti

Caratteristiche e vantaggi
Labbro tergivetro di alta qualità.
  • Pulizia profonda di finestre e vetri col vapore.
Fori di uscita vapore sulla bocchetta
  • Rimozione sporco ottimizzata dal vapore
Design essenziale e leggero
  • Semplice da utilizzare.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 255 x 43 x 130
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
Accessori
RICAMBI Bocchetta tergivetri per pulitori a vapore

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