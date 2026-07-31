Bocchetta tergivetri per pulitori a vapore
Accessorio ideato per pulire con il vapore le superfici in vetro.
Accessorio ideato per pulire in profondità col vapore le superfici in vetro. Questo accessorio rende i pulitori a vapore Kärcher ancora più versatili, garantendo vetri e specchi puliti e brillanti
Caratteristiche e vantaggi
Labbro tergivetro di alta qualità.
- Pulizia profonda di finestre e vetri col vapore.
Fori di uscita vapore sulla bocchetta
- Rimozione sporco ottimizzata dal vapore
Design essenziale e leggero
- Semplice da utilizzare.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|255 x 43 x 130
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
Accessori
RICAMBI Bocchetta tergivetri per pulitori a vapore
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