Cartuccia piccolo
La cartuccia di decalcificazione per il pulitore a vapore SC 1 Upright. Basta inserirla nel serbatoio dell'acqua pulita e il gioco è fatto. Decalcifica in modo efficace e rapido.
Cartuccia inserita, calcare eliminato. La cartuccia di decalcificazione garantisce una decalcificazione automatica e continua. La tecnologia del pulitore a vapore è protetta in modo affidabile dalla calcificazione, prolungando così la durata dell'apparecchio. La sostituzione della cartuccia è consigliata dopo 4 mesi o dopo un consumo totale di acqua di 15 litri. La cartuccia può essere facilmente smaltita nei rifiuti domestici.
Caratteristiche e vantaggi
Protegge la tecnologia dell'apparecchio dalla calcificazione
- Favorisce le prestazioni di lunga durata del pulitore a vapore.
Sostituzione della cartuccia semplice e veloce
- Sostituire la cartuccia e avviare la cottura a vapore.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|74 x 54 x 36
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Disincrostante per pulitori a vapore Kärcher