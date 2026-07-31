Cartuccia piccolo

La cartuccia di decalcificazione per il pulitore a vapore SC 1 Upright. Basta inserirla nel serbatoio dell'acqua pulita e il gioco è fatto. Decalcifica in modo efficace e rapido.

Cartuccia inserita, calcare eliminato. La cartuccia di decalcificazione garantisce una decalcificazione automatica e continua. La tecnologia del pulitore a vapore è protetta in modo affidabile dalla calcificazione, prolungando così la durata dell'apparecchio. La sostituzione della cartuccia è consigliata dopo 4 mesi o dopo un consumo totale di acqua di 15 litri. La cartuccia può essere facilmente smaltita nei rifiuti domestici.

Caratteristiche e vantaggi
Protegge la tecnologia dell'apparecchio dalla calcificazione
  • Favorisce le prestazioni di lunga durata del pulitore a vapore.
Sostituzione della cartuccia semplice e veloce
  • Sostituire la cartuccia e avviare la cottura a vapore.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 74 x 54 x 36
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Disincrostante per pulitori a vapore Kärcher