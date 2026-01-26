Detergente concentrato per vetri RM 503, 500ml

Detergente per vetri per la pulizia senza aloni di tutte le superfici impermeabili e lisce come vetri, finestre, specchi, cabine doccia, ecc.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Finestre a reticolo
  • Specchi
  • Tavoli in vetro
  • Cabine doccia in vetro