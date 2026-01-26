Detergente concentrato per vetri RM 503, 500ml
Detergente per vetri per la pulizia senza aloni di tutte le superfici impermeabili e lisce come vetri, finestre, specchi, cabine doccia, ecc.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Specchi
- Tavoli in vetro
- Cabine doccia in vetro