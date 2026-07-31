EASY!Force Atex
Omologato per l'uso in aree pericolose, progettato per lavorare senza fatica: la pistola ad alta pressione EASY! Force utilizza la forza di rinculo del getto ad alta pressione e riduce a zero la forza di tenuta dell'operatore.
Sicuro, durevole e molto conveniente: la nuova pistola ad alta pressione EASY! Force non manca di stupire, anche se utilizzata in aree pericolose a prova di esplosione. La valvola in ceramica piena dura 5 volte più a lungo rispetto ad altre pistole ad alta pressione sul mercato. La nuova pistola ad alta pressione EASY! Force garantisce un funzionamento senza sforzo utilizzando la forza di rinculo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta dell'operatore.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|300
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6