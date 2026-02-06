Filtro HEPA 13
Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtrate (EN 1822: 1998). Per VC 3.
Buone notizie per soggetti allergici ed asmatici: il filtro HEPA 3 (EN1822:1998) trattiene tutte le particelle nocive (come pollini e polvere) e rende l'ambiente e l'aria più puliti e più salubri.
Caratteristiche e vantaggi
Ottimo grado di filtrazione
Ideale per i soggetti allergici
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|125 x 125 x 29
Aree di applicazione
- Aspirapolvere