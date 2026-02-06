Filtro HEPA 13

Filtro ad alta efficienza per pollini, spore e batteri. Il 99,7% di tutte le particelle più grandi di 0,3 micron vengono filtrate (EN 1822: 1998). Per VC 3.

Buone notizie per soggetti allergici ed asmatici: il filtro HEPA 3 (EN1822:1998) trattiene tutte le particelle nocive (come pollini e polvere) e rende l'ambiente e l'aria più puliti e più salubri.

Caratteristiche e vantaggi
Ottimo grado di filtrazione
Ideale per i soggetti allergici
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 125 x 125 x 29
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Aspirapolvere